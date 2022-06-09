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Северная Ирландия - Косово 24 Сентября прямая трансляция

24 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 5-й тур
Северная Ирландия
Косово

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Косово, которое состоится 24 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Северная Ирландия
      Косово
      Главные тренеры
      АнглияИан Бараклаф
      СловенияПримож Глиха
      История личных встреч
      09.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 3 Косово3 : 2Северная Ирландия
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Хорватия5 10
      2 Дания5 9
      3 Франция5 5
      4
      Зона вылета
      		Австрия5 4
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Испания4 8
      2 Португалия4 7
      3 Чехия4 4
      4
      Зона вылета
      		Швейцария4 3
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Венгрия4 7
      2 Германия4 6
      3 Италия4 5
      4
      Зона вылета
      		Англия4 2
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды5 13
      2 Бельгия5 10
      3 Польша5 4
      4
      Зона вылета
      		Уэльс5 1
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шотландия4 9
      2 Украина4 7
      3 Ирландия4 4
      4
      Зона вылета
      		Армения4 3
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Израиль3 5
      2 Исландия3 3
      3 Албания2 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина4 8
      2 Черногория4 7
      3 Финляндия4 4
      4
      Зона вылета
      		Румыния4 3
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия4 10
      2 Сербия4 7
      3 Швеция4 3
      4
      Зона вылета
      		Словения4 2
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция5 13
      2 Люксембург5 8
      3 Фарерские острова5 5
      4
      Зона вылета
      		Литва5 1
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция4 12
      2 Косово4 6
      3 Кипр4 2
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия4 2
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан5 13
      2 Азербайджан5 7
      3 Словакия5 6
      4
      Зона вылета
      		Беларусь5 2
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия4 10
      2 Северная Македония4 7
      3 Болгария4 3
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар4 1
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия5 12
      2 Молдавия5 10
      3 Андорра5 7
      4 Лихтенштейн5 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония2 6
      2 Мальта3 6
      3 Сан-Марино3 0

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