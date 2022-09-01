Люксембург - Литва 25 Сентября прямая трансляция
25 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 1. 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Литва, которое состоится 25 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 1. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Литва
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Вальдас Вацлавич Иванаускас
История личных встреч
|04.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 1. Тур 1
|0 : 2
|07.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 3
|1 : 1
|22.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа B. Тур 1
|2 : 1
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|2 : 1
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Хорватия
|5
|10
|2
|Дания
|5
|9
|3
|Франция
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Австрия
|5
|4
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Португалия
|5
|10
|2
|Испания
|5
|8
|3
|Швейцария
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Чехия
|5
|4
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Венгрия
|5
|10
|2
|Италия
|5
|8
|3
|Германия
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Англия
|5
|2
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|5
|13
|2
|Бельгия
|5
|10
|3
|Польша
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|5
|1
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шотландия
|5
|12
|2
|Украина
|5
|10
|3
|Ирландия
|5
|4
| 4
Зона вылета
|Армения
|5
|3
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Израиль
|4
|8
|2
|Исландия
|3
|3
|3
|Албания
|3
|1
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Босния и Герцеговина
|5
|11
|2
|Черногория
|5
|7
|3
|Финляндия
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Румыния
|5
|4
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Норвегия
|5
|10
|2
|Сербия
|5
|10
|3
|Словения
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Швеция
|5
|3
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Турция
|5
|13
|2
|Люксембург
|5
|8
|3
|Фарерские острова
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Литва
|5
|1
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Греция
|5
|12
|2
|Косово
|5
|6
|3
|Кипр
|5
|5
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|5
|5
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|5
|13
|2
|Азербайджан
|5
|7
|3
|Словакия
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Беларусь
|5
|2
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|5
|13
|2
|Северная Македония
|5
|7
|3
|Болгария
|5
|6
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|5
|1
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|5
|12
|2
|Молдавия
|5
|10
|3
|Андорра
|5
|7
|4
|Лихтенштейн
|5
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Эстония
|3
|9
|2
|Мальта
|4
|6
|3
|Сан-Марино
|3
|0