Минай - Львов 25 Сентября прямая трансляция
Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
25 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Львов, которое состоится 25 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минай
Минай
Львов
Львов
Главные тренеры
|Владимир Богданович Шаран
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|26.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 2
|21.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 0
|13.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 2
|30.10.2019
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|83,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|4
|3
|1
|0
|4-1
|10
|83,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|4
|3
|0
|1
|10-8
|9
|75,0
|5
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|75,0
|6
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|58,3
|7
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|8
|Металлист 1925
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|41,7
|9
|Минай
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|10
|Рух В
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|25,0
|11
|Динамо К
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|12
|Ингулец
|4
|0
|2
|2
|4-6
|2
|16,7
|13
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
|14
|Львов
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|1
|8,3
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|4
|0
|1
|3
|4-8
|1
|8,3