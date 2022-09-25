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Минай - Львов 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
25 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
Минай
Львов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Львов, которое состоится 25 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Минай
      Минай
      Львов
      Львов
      Главные тренеры
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      БеларусьОлег Анатольевич Дулуб
      История личных встреч
      26.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 Минай1 : 2Львов
      21.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Львов1 : 0Минай
      13.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 14 Минай1 : 2Львов
      30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Минай2 : 0Львов
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос43105-11083,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д43104-11083,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-133008-09100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л430110-8975,0
      5 Верес43014-3975,0
      6 Металлист42116-4758,3
      7 Александрия42115-5758,3
      8 Металлист 192541213-5541,7
      9 Минай31114-4444,4
      10 Рух В41034-6325,0
      11 Динамо К31023-6333,3
      12 Ингулец40224-6216,7
      13 Черноморец40222-4216,7
      14 Львов30122-4111,1
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс40130-318,3
      16
      Зона вылета
      		Ворскла40134-818,3

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