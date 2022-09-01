Сан-Марино - Эстония 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Эстония, которое состоится 26 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Марино
Эстония
Главные тренеры
|Фабрицио Костантини
|Томас Хеберли
История личных встреч
|02.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. Тур 1
|2 : 0
|14.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 6
|2 : 0
|15.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. Тур 4
|0 : 0