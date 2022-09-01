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Сан-Марино - Эстония 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 6-й тур
Сан-Марино
Эстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Эстония, которое состоится 26 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Эстония
Главные тренеры
Сан-Марино Фабрицио Костантини
Швейцария Томас Хеберли
История личных встреч
02.06.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. Тур 1 Эстония2 : 0Сан-Марино
14.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 6 Эстония2 : 0Сан-Марино
15.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. Тур 4 Сан-Марино0 : 0Эстония

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