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Греция - Северная Ирландия 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 6-й тур
Греция
Северная Ирландия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Северная Ирландия, которое состоится 27 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Греция
      Северная Ирландия
      Главные тренеры
      УругвайГуставо Пойет
      АнглияИан Бараклаф
      История личных встреч
      02.06.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 2. Тур 1 Северная Ирландия0 : 1Греция
      08.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. Тур 9 Северная Ирландия3 : 1Греция
      14.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа F. Тур 3 Греция0 : 2Северная Ирландия
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Хорватия6 13
      2 Дания6 12
      3 Франция6 5
      4
      Зона вылета
      		Австрия6 4
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Португалия5 10
      2 Испания5 8
      3 Швейцария5 6
      4
      Зона вылета
      		Чехия5 4
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Венгрия5 10
      2 Италия5 8
      3 Германия5 6
      4
      Зона вылета
      		Англия5 2
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды6 16
      2 Бельгия6 10
      3 Польша6 7
      4
      Зона вылета
      		Уэльс6 1
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шотландия5 12
      2 Украина5 10
      3 Ирландия5 4
      4
      Зона вылета
      		Армения5 3
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Израиль4 8
      2 Исландия3 3
      3 Албания3 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина5 11
      2 Черногория5 7
      3 Финляндия5 5
      4
      Зона вылета
      		Румыния5 4
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия5 10
      2 Сербия5 10
      3 Словения5 5
      4
      Зона вылета
      		Швеция5 3
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция6 13
      2 Люксембург6 11
      3 Фарерские острова6 8
      4
      Зона вылета
      		Литва6 1
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция5 12
      2 Косово5 6
      3 Кипр5 5
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия5 5
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан6 13
      2 Азербайджан6 10
      3 Словакия6 7
      4
      Зона вылета
      		Беларусь6 3
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия5 13
      2 Северная Македония5 7
      3 Болгария5 6
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар5 1
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия6 13
      2 Молдавия6 13
      3 Андорра6 8
      4 Лихтенштейн6 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония3 9
      2 Мальта4 6
      3 Сан-Марино3 0

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