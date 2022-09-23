Украина U21 - Словакия U21 27 Сентября прямая трансляция
27 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Плей-офф
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Словакия U21, которое состоится 27 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Плей-офф, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U21
Словакия U21
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Ярослав Кентош
История личных встреч
|23.09.2022
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Плей-офф
|3 : 2