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Украина U21 - Словакия U21 27 Сентября прямая трансляция

27 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Плей-офф
Украина U21
Словакия U21

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Словакия U21, которое состоится 27 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Плей-офф, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Украина U21
      Словакия U21
      Главные тренеры
      УкраинаРуслан Петрович Ротань
      СловакияЯрослав Кентош
      История личных встреч
      23.09.2022 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Плей-офф Словакия U213 : 2Украина U21

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