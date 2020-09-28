Урал - Торпедо М 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
28 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 28 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Николай Николаевич Савичев
История личных встреч
|11.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 0
|23.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|16.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 2
|19.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|2 : 3
|13.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|3 : 0
|29.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 49
|2 : 6
|27.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 42
|2 : 0
|01.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 1
|28.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|2 : 1
|26.07.2008
|Россия - Первый дивизион
|Тур 23
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Урал» — «Торпедо». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|2
|5
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|2
|4
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|2
|2
|4
|Химки
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|0