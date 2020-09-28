02:26 ()
Свернуть список

Урал - Торпедо М 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
28 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Урал
Торпедо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 28 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      История личных встреч
      11.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Урал2 : 0Торпедо М
      23.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Торпедо М3 : 1Урал
      16.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал0 : 2Торпедо М
      19.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Торпедо М2 : 3Урал
      13.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Урал3 : 0Торпедо М
      29.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 49 Торпедо М2 : 6Урал
      27.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 42 Урал2 : 0Торпедо М
      01.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Торпедо М0 : 1Урал
      28.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Урал2 : 1Торпедо М
      26.07.2008 Россия - Первый дивизион Тур 23 Урал2 : 0Торпедо М
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Урал» — «Торпедо». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород2 5
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар2 4
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М2 2
      4 Химки2 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит2 3
      4 Факел2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М2 3
      4 Сочи2 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close