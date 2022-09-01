Оренбург - Динамо М 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
28 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Динамо М, которое состоится 28 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|26.10.2021
|Кубок России
|Группа 11
|0 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 0
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Оренбург» — «Динамо». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|2
|5
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|2
|4
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|2
|2
|4
|Химки
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|0