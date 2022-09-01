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Краснодар - Нижний Новгород 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
28 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Краснодар
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Пари Нижний Новгород, которое состоится 28 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      12.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар0 : 0Пари Нижний Новгород
      23.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Пари Нижний Новгород1 : 4Краснодар
      25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Пари Нижний Новгород1 : 0Краснодар
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород2 5
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар2 4
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М2 2
      4 Химки2 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит2 3
      4 Факел2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М2 3
      4 Сочи2 0

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