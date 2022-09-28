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ЦСКА - Сочи 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
28 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
ЦСКАСочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Сочи, которое состоится 28 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      23.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА3 : 0Сочи
      07.07.2022 Кубок PARI Премьер Сочи1 : 2ЦСКА
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 ЦСКА0 : 1Сочи
      02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Сочи1 : 2ЦСКА
      06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Сочи4 : 1ЦСКА
      18.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Сочи2 : 1ЦСКА
      22.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА1 : 1Сочи
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Сочи2 : 3ЦСКА
      11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 ЦСКА0 : 0Сочи
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: ЦСКА — «Сочи». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород2 5
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар2 4
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М2 2
      4 Химки2 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит2 3
      4 Факел2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург2 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М2 3
      4 Сочи2 0

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