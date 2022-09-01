Химки - Локомотив 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
28 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Локомотив М, которое состоится 28 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Йозеф Циннбауэр
История личных встреч
|20.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 3
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|3 : 2
|25.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|0 : 0
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 2
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 1
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 3
|29.11.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 3
|14.03.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|19.10.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 2
|16.05.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Химки» — «Локомотив». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|2
|5
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|2
|4
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|2
|2
|4
|Химки
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|0