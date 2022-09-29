Ахмат - Ростов 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
29 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 29 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 0
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 2
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 0
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
|16.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 0
|28.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 0
|04.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Ахмат» — «Ростов». Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|3
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|3
|5
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|3
|5
|4
|Химки
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|3
|4
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|3
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|3
|3
|4
|Сочи
|3
|0