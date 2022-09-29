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Ахмат - Ростов 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
29 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Ахмат
Ростов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 29 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      27.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат2 : 0Ростов
      26.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов1 : 2Ахмат
      21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Ростов0 : 1Ахмат
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат0 : 1Ростов
      18.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ростов3 : 0Ахмат
      29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ахмат1 : 1Ростов
      16.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Ростов2 : 1Ахмат
      26.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ахмат1 : 0Ростов
      28.07.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов1 : 0Ахмат
      04.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ахмат1 : 0Ростов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Ахмат» — «Ростов». Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар3 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород3 5
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М3 5
      4 Химки3 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит2 3
      4 Факел2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М3 4
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург3 2
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА3 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М3 3
      4 Сочи3 0

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