Спартак - Зенит 29 Сентября прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
29 Сентября 2022 года в 20:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 29 Сентября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|04.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 2
|09.07.2022
|Суперкубок России
|Финал
|4 : 0
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 1
|24.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|7 : 1
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|3 : 1
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|01.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
|17.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Спартак» — «Зенит». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|3
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|3
|5
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Локомотив М
|3
|5
|4
|Химки
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|2
|3
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ростов
|2
|6
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|3
|4
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ахмат
|2
|3
|4
|Оренбург
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|3
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|3
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|3
|3
|4
|Сочи
|3
|0