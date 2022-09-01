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Спартак - Зенит 29 Сентября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
29 Сентября 2022 года в 20:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Спартак МЗенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 29 Сентября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      04.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М1 : 2Зенит
      09.07.2022 Суперкубок России Финал Зенит4 : 0Спартак М
      15.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М1 : 1Зенит
      24.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Зенит7 : 1Спартак М
      16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит3 : 1Спартак М
      03.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Спартак М1 : 1Зенит
      19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Зенит2 : 1Спартак М
      01.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Зенит1 : 0Спартак М
      01.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М0 : 1Зенит
      17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Спартак М1 : 1Зенит
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Спартак» — «Зенит». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар3 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород3 5
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Локомотив М3 5
      4 Химки3 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов2 3
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит2 3
      4 Факел2 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ростов2 6
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М3 4
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ахмат2 3
      4 Оренбург3 2
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА3 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал3 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М3 3
      4 Сочи3 0

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