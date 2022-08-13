06:58 ()
Свернуть список

Атлетик - Альмерия 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
30 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Атлетик Б
Альмерия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Альмерия, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Альмерия
      Альмерия
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИспанияХоан Руби
      История личных встреч
      22.03.2015 Испания - Примера Тур 28 Атлетик Б2 : 1Альмерия
      25.10.2014 Испания - Примера Тур 9 Альмерия0 : 1Атлетик Б
      18.05.2014 Испания - Примера Тур 38 Альмерия0 : 0Атлетик Б
      11.01.2014 Испания - Примера Тур 19 Атлетик Б6 : 1Альмерия
      04.04.2011 Испания - Примера Тур 30 Альмерия1 : 3Атлетик Б
      13.11.2010 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б1 : 0Альмерия
      11.04.2010 Испания - Примера Тур 31 Атлетик Б4 : 1Альмерия
      29.11.2009 Испания - Примера Тур 12 Альмерия1 : 4Атлетик Б
      25.01.2009 Испания - Примера Тур 20 Альмерия2 : 1Атлетик Б
      31.08.2008 Испания - Примера Тур 1 Атлетик Б1 : 3Альмерия
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Атлетик» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид660017-618100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона651018-11688,9
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис650110-41583,3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б641112-41372,2
      5
      Лига Европы
      		Осасуна64027-51266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал632110-21161,1
      7 Атлетико М631210-61055,6
      8 Реал Сосьедад63127-81055,6
      9 Валенсия630310-5950,0
      10 Мальорка62226-7844,4
      11 Жирона62137-7738,9
      12 Сельта62138-13738,9
      13 Райо Вальекано62137-8738,9
      14 Хетафе62136-12738,9
      15 Севилья61237-11527,8
      16 Вальядолид61143-11422,2
      17 Эспаньол61147-12422,2
      18
      Зона вылета
      		Альмерия61144-7422,2
      19
      Зона вылета
      		Кадис61051-14316,7
      20
      Зона вылета
      		Эльче60152-1615,6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close