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Анже - Марсель 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
30 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
Анже
Марсель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Марсель, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Анже
      Анже
      Марсель
      Марсель
      Главные тренеры
      ФранцияЖеральд Батикл
      ХорватияИгор Тудор
      История личных встреч
      04.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 23 Марсель5 : 2Анже
      22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже0 : 0Марсель
      16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Марсель3 : 2Анже
      23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Анже2 : 1Марсель
      25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Марсель0 : 0Анже
      03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Анже0 : 2Марсель
      30.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Марсель2 : 2Анже
      22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 Анже1 : 1Марсель
      29.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 35 Анже1 : 1Марсель
      20.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Марсель1 : 1Анже
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ871026-42291,7
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель862016-52083,3
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян861117-121979,2
      4
      Лига Европы
      		Ланс853016-71875,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако842213-121458,3
      6 Лион841316-101354,2
      7 Лилль841316-161354,2
      8 Ренн833214-81250,0
      9 Монпелье840419-151250,0
      10 Труа831414-161041,7
      11 Клермон83149-131041,7
      12 Тулуза82249-13833,3
      13 Ницца82245-9833,3
      14 Анже82249-18833,3
      15 Нант81438-11729,2
      16 Осер82158-19729,2
      17
      Зона вылета
      		Реймс813410-17625,0
      18
      Зона вылета
      		Страсбург80536-9520,8
      19
      Зона вылета
      		Брест81258-18520,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо81164-11416,7

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