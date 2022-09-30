Анже - Марсель 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 18000
30 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Марсель, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Жеральд Батикл
|Игор Тудор
История личных встреч
|04.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|5 : 2
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 0
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 2
|30.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|29.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|7
|1
|0
|26-4
|22
|91,7
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|6
|2
|0
|16-5
|20
|83,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|8
|6
|1
|1
|17-12
|19
|79,2
| 4
Лига Европы
|Ланс
|8
|5
|3
|0
|16-7
|18
|75,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|58,3
|6
|Лион
|8
|4
|1
|3
|16-10
|13
|54,2
|7
|Лилль
|8
|4
|1
|3
|16-16
|13
|54,2
|8
|Ренн
|8
|3
|3
|2
|14-8
|12
|50,0
|9
|Монпелье
|8
|4
|0
|4
|19-15
|12
|50,0
|10
|Труа
|8
|3
|1
|4
|14-16
|10
|41,7
|11
|Клермон
|8
|3
|1
|4
|9-13
|10
|41,7
|12
|Тулуза
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|33,3
|13
|Ницца
|8
|2
|2
|4
|5-9
|8
|33,3
|14
|Анже
|8
|2
|2
|4
|9-18
|8
|33,3
|15
|Нант
|8
|1
|4
|3
|8-11
|7
|29,2
|16
|Осер
|8
|2
|1
|5
|8-19
|7
|29,2
| 17
Зона вылета
|Реймс
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|25,0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|8
|0
|5
|3
|6-9
|5
|20,8
| 19
Зона вылета
|Брест
|8
|1
|2
|5
|8-18
|5
|20,8
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|8
|1
|1
|6
|4-11
|4
|16,7