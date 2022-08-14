Спортинг - Жил Висенте 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 Сентября 2022 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Жил Висенте, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Иву Виейра
История личных встреч
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|4 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 1
|04.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 2
|0 : 2
|01.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 1
|22.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|21.09.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|0 : 4
|12.04.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|19-3
|21
|100,0
|2
|Брага
|7
|6
|1
|0
|23-5
|19
|90,5
|3
|Порту
|7
|5
|1
|1
|16-5
|16
|76,2
|4
|Боавишта
|7
|5
|0
|2
|8-8
|15
|71,4
|5
|Портимоненсе
|7
|5
|0
|2
|8-6
|15
|71,4
|6
|Каза Пия
|7
|4
|2
|1
|7-3
|14
|66,7
|7
|Эшторил
|7
|3
|2
|2
|9-6
|11
|52,4
|8
|Спортинг
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|55,6
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|3
|1
|3
|6-6
|10
|47,6
|10
|Жил Висенте
|7
|2
|3
|2
|7-8
|9
|42,9
|11
|Арока
|7
|2
|2
|3
|6-15
|8
|38,1
|12
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|10-13
|6
|28,6
|13
|Визела
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|23,8
|14
|Шавиш
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|27,8
|15
|Санта-Клара
|7
|1
|2
|4
|5-8
|5
|23,8
|16
|Фамаликан
|7
|1
|1
|5
|1-8
|4
|19,0
|17
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|4,8
|18
|Маритиму
|7
|0
|0
|7
|4-22
|0
|0,0