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Спортинг - Жил Висенте 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 Сентября 2022 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
Спортинг
Жил Висенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Жил Висенте, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Жил Висенте
      Барселуш
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияИву Виейра
      История личных встреч
      01.05.2022 Португалия - Примейра Тур 32 Спортинг4 : 1Жил Висенте
      18.12.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Жил Висенте0 : 3Спортинг
      10.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Жил Висенте1 : 2Спортинг
      29.10.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг3 : 1Жил Висенте
      01.07.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 1Жил Висенте
      04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 2 Жил Висенте0 : 2Спортинг
      01.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте3 : 1Спортинг
      22.02.2015 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Жил Висенте
      21.09.2014 Португалия - Примейра Тур 5 Жил Висенте0 : 4Спортинг
      12.04.2014 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Жил Висенте
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика770019-321100,0
      2 Брага761023-51990,5
      3 Порту751116-51676,2
      4 Боавишта75028-81571,4
      5 Портимоненсе75028-61571,4
      6 Каза Пия74217-31466,7
      7 Эшторил73229-61152,4
      8 Спортинг631213-81055,6
      9 Витория Гимарайнш73136-61047,6
      10 Жил Висенте72327-8942,9
      11 Арока72236-15838,1
      12 Риу Аве713310-13628,6
      13 Визела71245-9523,8
      14 Шавиш61234-8527,8
      15 Санта-Клара71245-8523,8
      16 Фамаликан71151-8419,0
      17 Пасуш де Феррейра70165-1514,8
      18 Маритиму70074-2200,0

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