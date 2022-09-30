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Порту - Брага 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 Сентября 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Порту
Брага

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Брага, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Брага
      Брага
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияАртур Жорже
      История личных встреч
      25.04.2022 Португалия - Примейра Тур 31 Брага1 : 0Порту
      12.12.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Порту1 : 0Брага
      03.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Порту2 : 3Брага
      10.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Брага1 : 1Порту
      07.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Брага2 : 2Порту
      19.09.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Порту3 : 1Брага
      25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Брага2 : 1Порту
      25.01.2020 Португалия - Кубок лиги Финал Брага1 : 0Порту
      17.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Порту1 : 2Брага
      02.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Брага1 : 1Порту
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика770019-321100,0
      2 Брага761023-51990,5
      3 Порту751116-51676,2
      4 Боавишта75028-81571,4
      5 Портимоненсе75028-61571,4
      6 Каза Пия74217-31466,7
      7 Эшторил73229-61152,4
      8 Спортинг631213-81055,6
      9 Витория Гимарайнш73136-61047,6
      10 Жил Висенте72327-8942,9
      11 Арока72236-15838,1
      12 Риу Аве713310-13628,6
      13 Визела71245-9523,8
      14 Шавиш61234-8527,8
      15 Санта-Клара71245-8523,8
      16 Фамаликан71151-8419,0
      17 Пасуш де Феррейра70165-1514,8
      18 Маритиму70074-2200,0

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