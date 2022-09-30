Верес - Рух 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
30 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Рух В, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верес
Ровно
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Вирт
|Леонид Станиславович Кучук
История личных встреч
|11.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
|07.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|2 : 1
|27.08.2019
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|83,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|4
|3
|1
|0
|4-1
|10
|83,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|4
|3
|0
|1
|10-8
|9
|75,0
|5
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|75,0
|6
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|58,3
|7
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|8
|Металлист 1925
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|41,7
|9
|Львов
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|33,3
|10
|Минай
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|33,3
|11
|Рух В
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|25,0
|12
|Динамо К
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|13
|Ингулец
|4
|0
|2
|2
|4-6
|2
|16,7
|14
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|1
|8,3
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|4
|0
|1
|3
|4-8
|1
|8,3