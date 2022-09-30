06:58 ()
Свернуть список

Верес - Рух 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колос (Млинов, Украина), вместимость: 3000
30 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
Верес
Рух В

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верес - Рух В, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Млинов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верес
      Ровно
      Рух В
      Винники
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      История личных встреч
      11.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Верес1 : 1Рух В
      07.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Рух В2 : 1Верес
      27.08.2019 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Верес1 : 2Рух В
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос43105-11083,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д43104-11083,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-133008-09100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л430110-8975,0
      5 Верес43014-3975,0
      6 Металлист42116-4758,3
      7 Александрия42115-5758,3
      8 Металлист 192541213-5541,7
      9 Львов41123-4433,3
      10 Минай41124-5433,3
      11 Рух В41034-6325,0
      12 Динамо К31023-6333,3
      13 Ингулец40224-6216,7
      14 Черноморец40222-4216,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс40130-318,3
      16
      Зона вылета
      		Ворскла40134-818,3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close