06:58 ()
Свернуть список

Халл Сити - Лутон Таун 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
30 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
Халл Сити
Лутон Таун

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лутон Таун, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Халл Сити
      Кингстон-апон-Халл
      Лутон Таун
      Лутон
      Главные тренеры
      ГрузияШота Арвеладзе
      УэльсНатан Джонс
      История личных встреч
      19.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Халл Сити1 : 3Лутон Таун
      23.10.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Лутон Таун1 : 0Халл Сити
      18.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Халл Сити0 : 1Лутон Таун
      21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Лутон Таун0 : 3Халл Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед10 23
      2
      Повышение
      		Норвич Сити10 20
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рединг10 18
      4
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли10 17
      5
      Плей-офф за повышение
      		Сандерленд10 15
      6
      Плей-офф за повышение
      		Куинз Парк Рейнджерс10 15
      7 Блэкберн Роверс10 15
      8 Ротерхэм Юнайтед9 14
      9 Бристоль Сити10 14
      10 Уотфорд10 14
      11 Лутон Таун10 13
      12 Уиган Атлетик9 13
      13 Миллуолл10 13
      14 Сток Сити10 12
      15 Престон Норт Энд10 12
      16 Суонси Сити10 12
      17 Бирмингем Сити10 12
      18 Кардифф Сити10 11
      19 Блэкпул10 11
      20 Халл Сити10 11
      21 Вест Бромвич Альбион10 10
      22
      Зона вылета
      		Мидлсбро10 10
      23
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун9 7
      24
      Зона вылета
      		Ковентри Сити7 3

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close