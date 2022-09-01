Халл Сити - Лутон Таун 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
30 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лутон Таун, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 12-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
|Шота Арвеладзе
|Натан Джонс
История личных встреч
|19.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|1 : 3
|23.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|1 : 0
|18.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|0 : 1
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|10
|23
| 2
Повышение
|Норвич Сити
|10
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Рединг
|10
|18
| 4
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|10
|17
| 5
Плей-офф за повышение
|Сандерленд
|10
|15
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|10
|15
|7
|Блэкберн Роверс
|10
|15
|8
|Ротерхэм Юнайтед
|9
|14
|9
|Бристоль Сити
|10
|14
|10
|Уотфорд
|10
|14
|11
|Лутон Таун
|10
|13
|12
|Уиган Атлетик
|9
|13
|13
|Миллуолл
|10
|13
|14
|Сток Сити
|10
|12
|15
|Престон Норт Энд
|10
|12
|16
|Суонси Сити
|10
|12
|17
|Бирмингем Сити
|10
|12
|18
|Кардифф Сити
|10
|11
|19
|Блэкпул
|10
|11
|20
|Халл Сити
|10
|11
|21
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
| 22
Зона вылета
|Мидлсбро
|10
|10
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|9
|7
| 24
Зона вылета
|Ковентри Сити
|7
|3