Днепр М - Слуцк 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
30 Сентября 2022 года в 17:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Слуцк, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Слуцк
Слуцк
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Лукашов
|Александр Вячеславович Бразевич
История личных встреч
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|2 : 2
|26.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|2 : 0
|12.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|5 : 0
|26.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 0
|01.07.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
|29.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 1
|19.10.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 5
|2 : 0
|31.08.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|0 : 2
|06.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Энергетик-БГУ
|21
|13
|5
|3
|37-18
|44
|69,8
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|22
|11
|8
|3
|37-16
|41
|62,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|20
|12
|4
|4
|33-12
|40
|66,7
|4
|Динамо Мн
|20
|11
|7
|2
|31-14
|40
|66,7
|5
|Ислочь
|22
|11
|4
|7
|37-27
|37
|56,1
|6
|Минск
|22
|10
|4
|8
|35-35
|34
|51,5
|7
|Торпедо-БелАЗ
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|50,8
|8
|Гомель
|22
|9
|4
|9
|27-28
|31
|47,0
|9
|Неман
|21
|6
|11
|4
|27-26
|29
|46,0
|10
|Славия-Мозырь
|21
|8
|5
|8
|30-31
|29
|46,0
|11
|Белшина
|22
|5
|9
|8
|29-33
|24
|36,4
|12
|Слуцк
|22
|5
|8
|9
|22-32
|23
|34,8
|13
|Витебск
|22
|4
|7
|11
|22-33
|19
|28,8
| 14
Стыковая зона
|Динамо-Брест
|21
|4
|6
|11
|17-30
|18
|28,6
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|22
|3
|4
|15
|14-35
|13
|19,7
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|21
|3
|3
|15
|20-53
|12
|19,0