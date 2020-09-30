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Гомель - Витебск 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
30 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 23-й тур
Гомель
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Витебск, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гомель
      Гомель
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      БеларусьВладимир Владимирович Невинский
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      История личных встреч
      13.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Витебск1 : 1Гомель
      27.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Витебск1 : 0Гомель
      07.04.2022 Кубок Беларуси 1/2 финала Гомель2 : 0Витебск
      11.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Гомель4 : 1Витебск
      30.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Витебск0 : 0Гомель
      16.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Витебск1 : 2Гомель
      06.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Гомель1 : 2Витебск
      02.12.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Гомель1 : 3Витебск
      08.07.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Витебск1 : 0Гомель
      16.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Витебск1 : 0Гомель
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Энергетик-БГУ21135337-184469,8
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ22118337-164162,1
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С20124433-124066,7
      4 Динамо Мн20117231-144066,7
      5 Ислочь22114737-273756,1
      6 Минск22104835-353451,5
      7 Торпедо-БелАЗ2195728-233250,8
      8 Гомель2294927-283147,0
      9 Неман21611427-262946,0
      10 Славия-Мозырь2185830-312946,0
      11 Белшина2259829-332436,4
      12 Слуцк2258922-322334,8
      13 Витебск22471122-331928,8
      14
      Стыковая зона
      		Динамо-Брест21461117-301828,6
      15
      Зона вылета
      		Арсенал22341514-351319,7
      16
      Зона вылета
      		Днепр М21331520-531219,0

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