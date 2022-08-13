Падерборн - Дармштадт 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
30 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Дармштадт 98, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|3 : 0
|11.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|05.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|2 : 3
|08.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|0 : 4
|23.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|6 : 2
|05.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Гамбург
|9
|7
|0
|2
|14-5
|21
|77,8
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|9
|6
|1
|2
|25-10
|19
|70,4
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|9
|5
|3
|1
|17-10
|18
|66,7
|4
|Ганновер 96
|9
|5
|2
|2
|17-12
|17
|63,0
|5
|Хайденхайм
|9
|4
|4
|1
|14-7
|16
|59,3
|6
|Фортуна
|9
|4
|2
|3
|16-12
|14
|51,9
|7
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|5
|1
|18-15
|14
|51,9
|8
|Хольштайн
|9
|3
|3
|3
|16-19
|12
|44,4
|9
|Ганза Р
|9
|4
|0
|5
|9-13
|12
|44,4
|10
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|15-14
|11
|40,7
|11
|Ян
|9
|3
|2
|4
|7-14
|11
|40,7
|12
|Санкт-Паули
|9
|2
|4
|3
|14-15
|10
|37,0
|13
|Нюрнберг
|9
|3
|1
|5
|9-15
|10
|37,0
|14
|Арминия
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|29,6
|15
|Зандхаузен
|9
|2
|2
|5
|10-13
|8
|29,6
|16
|Айнтрахт Б
|9
|2
|2
|5
|10-19
|8
|29,6
| 17
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|9
|1
|4
|4
|12-17
|7
|25,9
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|9
|2
|1
|6
|12-22
|7
|25,9