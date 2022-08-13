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Ганновер - Гамбург 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
30 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Ганновер 96
Гамбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер 96 - Гамбург, которое состоится 30 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ганновер 96
      Ганновер
      Гамбург
      Гамбург
      Главные тренеры
      ГерманияШтефан Лайтль
      ГерманияТим Вальтер
      История личных встреч
      07.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига Тур 33 Гамбург2 : 1Ганновер 96
      05.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 16 Ганновер 961 : 0Гамбург
      04.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига Тур 27 Ганновер 963 : 3Гамбург
      05.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 10 Гамбург0 : 1Ганновер 96
      15.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 22 Ганновер 961 : 1Гамбург
      01.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 5 Гамбург3 : 0Ганновер 96
      04.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Гамбург1 : 1Ганновер 96
      15.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Ганновер 962 : 0Гамбург
      02.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 28 Ганновер 960 : 3Гамбург
      01.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 11 Гамбург1 : 2Ганновер 96
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Гамбург970214-52177,8
      2
      Повышение
      		Падерборн 07961225-101970,4
      3
      Плей-офф за повышение
      		Дармштадт 98953117-101866,7
      4 Ганновер 96952217-121763,0
      5 Хайденхайм944114-71659,3
      6 Фортуна942316-121451,9
      7 Кайзерслаутерн935118-151451,9
      8 Хольштайн933316-191244,4
      9 Ганза Р94059-131244,4
      10 Карлсруэ932415-141140,7
      11 Ян93247-141140,7
      12 Санкт-Паули924314-151037,0
      13 Нюрнберг93159-151037,0
      14 Арминия922512-15829,6
      15 Зандхаузен922510-13829,6
      16 Айнтрахт Б922510-19829,6
      17
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт914412-17725,9
      18
      Зона вылета
      		Магдебург921612-22725,9

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