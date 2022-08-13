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Оренбург - Сочи 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
01 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
ОренбургСочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Сочи, которое состоится 01 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      21.10.2020 Кубок России Группа 8 Оренбург1 : 1 2 : 4Сочи
      11.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Сочи5 : 1Оренбург
      16.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Оренбург1 : 1Сочи
      21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 34 Оренбург4 : 3Сочи
      30.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 16 Сочи0 : 1Оренбург
      06.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Сочи0 : 2Оренбург
      13.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Оренбург2 : 1Сочи
      23.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Сочи0 : 1Оренбург
      07.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Оренбург2 : 1Сочи
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1082029-32686,7
      2 Ростов1064019-122273,3
      3 ЦСКА1062221-92066,7
      4 Краснодар1062221-142066,7
      5 Спартак М1061322-111963,3
      6 Сочи1052317-161756,7
      7 Динамо М1044216-111653,3
      8 Ахмат1042415-161446,7
      9 Оренбург1040614-261240,0
      10 Пари Нижний Новгород1033416-181240,0
      11 Крылья Советов1024410-141033,3
      12 Локомотив М1023513-18930,0
      13 Химки1022611-19826,7
      14 Факел1015413-20826,7
      15
      Зона вылета
      		Урал101185-19413,3
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М101185-21413,3

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