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Химки - ЦСКА 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
01 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
ХимкиЦСКА

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - ЦСКА, которое состоится 01 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      ЦСКА
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      История личных встреч
      09.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки4 : 2ЦСКА
      21.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 ЦСКА0 : 0Химки
      06.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 ЦСКА2 : 2Химки
      08.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Химки0 : 2ЦСКА
      08.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2015 ЦСКА4 : 1Химки
      02.07.2014 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2014 ЦСКА3 : 0Химки
      28.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 ЦСКА5 : 0Химки
      22.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 19 ЦСКА2 : 1Химки
      19.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Химки0 : 3ЦСКА
      05.10.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Химки1 : 2ЦСКА
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Химки» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1082029-32686,7
      2 Ростов1064019-122273,3
      3 ЦСКА1062221-92066,7
      4 Краснодар1062221-142066,7
      5 Спартак М1061322-111963,3
      6 Сочи1052317-161756,7
      7 Динамо М1044216-111653,3
      8 Ахмат1042415-161446,7
      9 Оренбург1040614-261240,0
      10 Пари Нижний Новгород1033416-181240,0
      11 Крылья Советов1024410-141033,3
      12 Локомотив М1023513-18930,0
      13 Химки1022611-19826,7
      14 Факел1015413-20826,7
      15
      Зона вылета
      		Урал101185-19413,3
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М101185-21413,3

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