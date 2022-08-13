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Кристал Пэлас - Челси 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Кристал Пэлас
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Челси, которое состоится 01 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      История личных встреч
      17.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Кристал Пэлас
      19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Кристал Пэлас0 : 1Челси
      14.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Челси3 : 0Кристал Пэлас
      10.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Кристал Пэлас1 : 4Челси
      03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси4 : 0Кристал Пэлас
      07.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 34 Кристал Пэлас2 : 3Челси
      09.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси2 : 0Кристал Пэлас
      30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Кристал Пэлас0 : 1Челси
      04.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Челси3 : 1Кристал Пэлас
      10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Челси2 : 1Кристал Пэлас
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал760117-71885,7
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити752023-61781,0
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур752018-71781,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион641111-51372,2
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед64028-81266,7
      6 Фулхэм732212-111152,4
      7 Челси63128-91055,6
      8 Ливерпуль623115-6950,0
      9 Брентфорд723215-12942,9
      10 Ньюкасл Юнайтед71518-7838,1
      11 Лидс Юнайтед622210-10844,4
      12 Борнмут72236-19838,1
      13 Эвертон71425-6733,3
      14 Саутгемптон72147-11733,3
      15 Астон Вилла72146-10733,3
      16 Кристал Пэлас61327-9633,3
      17 Вулверхэмптон71333-7628,6
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед71153-9419,0
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест71156-17419,0
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити701610-2214,8

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