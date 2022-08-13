Кристал Пэлас - Челси 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Челси, которое состоится 01 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Патрик Виейра
История личных встреч
|17.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 4
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|4 : 0
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 3
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 1
|04.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|6
|0
|1
|17-7
|18
|85,7
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|7
|5
|2
|0
|23-6
|17
|81,0
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|5
|2
|0
|18-7
|17
|81,0
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|72,2
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|6
|4
|0
|2
|8-8
|12
|66,7
|6
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|12-11
|11
|52,4
|7
|Челси
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|55,6
|8
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|15-6
|9
|50,0
|9
|Брентфорд
|7
|2
|3
|2
|15-12
|9
|42,9
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|1
|5
|1
|8-7
|8
|38,1
|11
|Лидс Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|44,4
|12
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|6-19
|8
|38,1
|13
|Эвертон
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|33,3
|14
|Саутгемптон
|7
|2
|1
|4
|7-11
|7
|33,3
|15
|Астон Вилла
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|33,3
|16
|Кристал Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|33,3
|17
|Вулверхэмптон
|7
|1
|3
|3
|3-7
|6
|28,6
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|3-9
|4
|19,0
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|7
|1
|1
|5
|6-17
|4
|19,0
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|7
|0
|1
|6
|10-22
|1
|4,8