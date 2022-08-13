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Хетафе - Вальядолид 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
01 Октября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
Хетафе
Вальядолид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вальядолид, которое состоится 01 Октября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Вальядолид
      Вальядолид
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИспанияХосе Пачета
      История личных встреч
      06.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Вальядолид2 : 1Хетафе
      02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Хетафе0 : 1Вальядолид
      23.06.2020 Испания - Примера Тур 31 Вальядолид1 : 1Хетафе
      15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Хетафе2 : 0Вальядолид
      14.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Вальядолид2 : 2Хетафе
      15.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Вальядолид1 : 1Хетафе
      09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала Хетафе1 : 0Вальядолид
      31.08.2018 Испания - Примера Тур 3 Хетафе0 : 0Вальядолид
      27.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Вальядолид1 : 0Хетафе
      17.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Хетафе3 : 1Вальядолид
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид660017-618100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона651018-11688,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис650110-41583,3
      5
      Лига Европы
      		Осасуна64027-51266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал632110-21161,1
      7 Атлетико М631210-61055,6
      8 Реал Сосьедад63127-81055,6
      9 Валенсия630310-5950,0
      10 Мальорка62226-7844,4
      11 Жирона62137-7738,9
      12 Сельта62138-13738,9
      13 Райо Вальекано62137-8738,9
      14 Хетафе62136-12738,9
      15 Севилья61237-11527,8
      16 Вальядолид61143-11422,2
      17 Эспаньол61147-12422,2
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис61051-14316,7
      20
      Зона вылета
      		Эльче60152-1615,6

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