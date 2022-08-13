Севилья - Атлетико 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
01 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 01 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Диего Симеоне
История личных встреч
|15.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|18.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 1
|04.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|12.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 0
|07.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 27
|2 : 2
|02.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 1
|06.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 1
|25.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 5
|23.01.2018
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Севилья» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|6
|0
|0
|17-6
|18
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|18-1
|16
|88,9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|5
|1
|1
|16-4
|16
|76,2
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|10-4
|15
|83,3
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|6
|4
|0
|2
|7-5
|12
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|61,1
|7
|Атлетико М
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|55,6
|8
|Реал Сосьедад
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|55,6
|9
|Валенсия
|6
|3
|0
|3
|10-5
|9
|50,0
|10
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|44,4
|11
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|7-7
|7
|38,9
|12
|Сельта
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|38,9
|13
|Райо Вальекано
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|38,9
|14
|Хетафе
|6
|2
|1
|3
|6-12
|7
|38,9
|15
|Севилья
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|27,8
|16
|Вальядолид
|6
|1
|1
|4
|3-11
|4
|22,2
|17
|Эспаньол
|6
|1
|1
|4
|7-12
|4
|22,2
| 18
Зона вылета
|Альмерия
|7
|1
|1
|5
|4-11
|4
|19,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|6
|1
|0
|5
|1-14
|3
|16,7
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|0
|1
|5
|2-16
|1
|5,6