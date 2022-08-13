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Севилья - Атлетико 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
01 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Севилья
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 01 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХулен Лопетеги
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М1 : 1Севилья
      18.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Севилья2 : 1Атлетико М
      04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Севилья1 : 0Атлетико М
      12.01.2021 Испания - Примера Тур 1 Атлетико М2 : 0Севилья
      07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Атлетико М2 : 2Севилья
      02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Севилья1 : 1Атлетико М
      12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М1 : 1Севилья
      06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Севилья1 : 1Атлетико М
      25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 5Атлетико М
      23.01.2018 Кубок Испании 1/4 финала Севилья3 : 1Атлетико М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Севилья» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид660017-618100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона651018-11688,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис650110-41583,3
      5
      Лига Европы
      		Осасуна64027-51266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал632110-21161,1
      7 Атлетико М631210-61055,6
      8 Реал Сосьедад63127-81055,6
      9 Валенсия630310-5950,0
      10 Мальорка62226-7844,4
      11 Жирона62137-7738,9
      12 Сельта62138-13738,9
      13 Райо Вальекано62137-8738,9
      14 Хетафе62136-12738,9
      15 Севилья61237-11527,8
      16 Вальядолид61143-11422,2
      17 Эспаньол61147-12422,2
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис61051-14316,7
      20
      Зона вылета
      		Эльче60152-1615,6

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