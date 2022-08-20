Мальорка - Барселона 01 Октября прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+3' Всё, прозвучал финальный свисток! «Барселона» благодаря голу Роберта Левандовского на выезде минимально обыграла «Мальорку» — 1:0. Это уже девятый мяч поляка в Примере! Команда Хави набирает три очка и забирается на первое место в таблице, опередив «Реал» на один балл. Команда Карло Анчелотти свой матч седьмого тура проведёт завтра. На этом нашу трансляцию будем завершать. Увидимся на футболе!

90+1' Всего три минуты рефери добавил ко второму тайму.

89' Могла спастись «Мальорка»! Ли Кан Ин здорово открылся между двух защитников, подхватил мяч, но удар под острым углом пришёлся вдоль ворот!

88' Муричи запорол момент! Удар из пределов штрафной получился намного выше ворот.

87' Подключает «Мальорка» высокий прессинг. Вынуждены каталонцы отыгрываться через своего вратаря.

85' Лаго Жуниор Лаго Жуниор заменил Руиса.

83' Мартин Вальент Вальенту прилетела жёлтая карточка за грубый фол. Небольшие споры возникли с арбитром, но это не поменяет решение.

82' Во втором тайме «Мальорка» здорово обороняется. У «Барселоны» после перерыва ещё нет ударов в створ.

80' Ферран Торрес Ферран Торрес вышел на концовку. Дембеле сняли с игры.

80' Серхи Роберто Серхи Роберто вышел на поле. Альба насегодня своё отбегал.

79' Хорошую комбинацию разыграли гости, но пас на третьего всё же не прошёл!

78' Бриан Куфре Куфре заменил захромавшего Косту.

76' Пике уверенно выиграл верх, прервав навес от угла поля в штрафную «Барселоны».

75' Серхио Бускетс Бускетс двумя руками прихватил соперника, за что нарвался на заслуженную жёлтую.

73' Левандовски вступил в отбор у чужой штрафной, но завалил соперника.

71' Три угловых подряд разыграли каталонцы, что в итоге привело к удару Альбы — мимо цели.

69' Бускетс не стал наносить удар из-за штрафной, а заброс к воротам защитники прочитали.

67' Дани Родригес Дани Родригес заменил Санчеса.

67' Педри Педри вместо Кессье — ещё одна замена «Барселоны».

67' Рафинья Рафинья появился на поле, заменив Фати.

64' Ничем интересным завершилась затяжная атака «Барселоны». Райкович забрал мяч в руки.

62' Кессье вторым темпом поддержал атаку гостей, получил мяч у штрафной и плотно зарядил — рядом со штангой!

61' Теперь Альба разрушил контрвыпад «Мальорки», опереди Маффео в борьбе за мяч.

59' Кристенсен не дал хозяевам разогнать перспективную контратаку правым флангом.

57' 18103 — неплохая явка, если учитывать, что одна из трибун на «Иберостаре» вообще закрыта.

55' Неплохо хозяева комбинировали на подходе к чужой штрафной, но на ударную позицию никто так и не вышел.

53' Санчес исполнил силовой прострел, а может и наносил удар с острого угла, но в результате тер Штеген отправил мяч за лицевую.

52' Маффео вырезал кросс в штрафную гостей, Муричи остался без опеки, но плохо пробил головой.

50' Матч всё ещё можно посмотреть в Okko — в прямом эфире или в записи. Приобретайте подписку «Оптимум + Спорт» и наслаждайтесь просмотром спортивных событий, фильмов и сериалов.

48' «Барселона» сразу принялась за контроль мяча на чужой половине. Не меняется рисунок на поле.

46' Стартовала вторая половина матча!

45+2' Судья отправил команды на перерыв! «Барселона» в своей манере много владела мячом, «Мальорка» больше рассчитывала на контратаки, и в итоге при таком рисунке на поле каталонцы предсказуемо взломали оборону соперника — Роберт Левандовски пополнил свой бомбардирский счёт в Примере до девяти голов, 0:1. Ждём начало второго тайма!

45+1' Одну минуту к первому тайму добавил судья, но должны сыграть побольше.

45' Франк Кессье Продолжает главный арбитр раздавать карточки. Кессье, придержав Маффео, нарвался на жёлтую.

42' Хауме Коста Коста явно толкнул Бальде в спину, но не согласился со свистком арбитра, получив жёлтую за разговоры.

40' Жерар Пике И ещё ода жёлтая! Пике в подкате не дотянулся до мяча, срубив соперника. Теперь оба центральных защитника «Барселоны» предупреждены.

39' Андреас Кристенсен Кристенсен грубо сыграл против Муричи — первая жёлтая карточка показана.

37' Дембеле перестарался при подаче с правого фланга в штрафную — слишком высоко полетел мяч.

35' Момент! Хауме Коста здорово выскочил на прострел и в подкате дотянулся до мяча — тер Штеген среагировал за счёт отличного выбора позиции в створе!

35' Тер Штеген («Барселона») парирует удар в упор!

34' Был намёк на игру рукой в штрафной «Мальорки», но до назначения пенальти дело не дошло.

32' Дембеле заработал для гостей угловой. Левандовски выиграл борьбу в воздухе и через рикошет нанёс удар головой — мимо цели.

30' Гави в центре поля сзади врезал сопернику по ногам. Напрашивалась карточка, но судья ограничился свистком.

28' Серьёзная нагрузка на оборону «Мальорки». «Барселона» настроилась на второй гол.

26' «Барселона» заработала первый угловой в матче, но после двух скидок головой удар Фати уже пошёл из положения «вне игры».

24' Бускетс исполнил мягкий заброс в штрафную, Левандовски решил ещё добавить изящности этой атаке, но перебросить вратаря не удалось!

22' Продолжают каталонцы владеть мячом, но это никого не должно удивлять.

20' 0:1 Роберт Левандовски ГОЛ! Фати сделал передачу к краю штрафной, Левандовски подхватил мяч, убрал под правую и мастерски пробил в дальний угол ворот! Девятый гол Роберта в Примере!

20' 0:1. Левандовски («Барселона») открывает счёт классным ударом

18' Руис совершил подбор у радиуса штрафной, но не сумел вложиться в удар.

16' Бальде в верховой борьбе получил локтем в лицо, но судья этот момент зевнул.

15' Дембеле решил удивить голкипера ударом от края штрафной, но исполнение подвело — мяч улетел на трибуны.

14' Кессье в касание тонко сделал пас в штрафную, но Левандовски чуть запоздал с рывком.

12' А вот и контрвыпад хозяев! Ли Кан Ин решился на удар с дальней дистанции — промах, который тер Штеген контролировал.

11' «Барселона» практически безраздельно владеет мячом. А«Мальорка» ждёт свой шанс на выход в контратаку.

9' Кристенсен пасом через центр попробовал взломать оборону «Мальорки», но мяч достался голкиперу.

7' Фати прошёл вдоль линии штрафной и зарядил с правой — Маффео оказался на пути!

5' Есть первая попытка удара по воротам. Гави издали пробил, но Райковичу не пришлось вступать в игру — мяч полетел выше перекладины.

3' «Барселона» также вхолостую провела свою атаку — заброс в штрафную получился безадресным.

2' «Мальорка» провела свою первую атаку, но прострел Муричи в штрафную прервал Кристенсен.

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