ПСЖ - Ницца 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
01 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Окончен
2 : 1
- 29'1:0Лионель Месси
- 83'2:1Килиан Мбаппе
- 90+1'Пабло Сарабия
0'
45'
90'
- 27'Данте Бонфин
- 47'1:1Гаэтан Лаборде
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 01 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|26
|зщ
|Норди Мукиэле
|5
|зщ
|Маркиньос
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|14
|зщ
|Хуан Бернат
59'
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
72'
|30
|нп
|Лионель Месси
88'
|10
|нп
|Неймар
|44
|нп
|Уго Экитике
59'
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
59'
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
59'
|18
|пз
|Ренату Саншеш
72'88'
|19
|пз
|Пабло Сарабия
88'
|15
|пз
|Данилу Перейра
88'
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
77'
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|42
|зщ
|Маттиа Вити
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|11
|пз
|Росс Баркли
62'
|16
|пз
|Аарон Рэмси
62'
|99
|пз
|Марио Лемина
76'
|10
|нп
|Софьян Диоп
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
84'
|29
|пз
|Николя Пепе
62'
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
62'
|21
|пз
|Алексис Бека-Бека
76'
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
77'
|7
|нп
|Анди Делор
84'
Запасные
|1
|вр
|Кейлор Навас
|31
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|28
|пз
|Карлос Солер
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|90
|вр
|Марцин Булка
|5
|зщ
|Мадс Сёренсен
|33
|зщ
|Антуан Менди
|14
|нп
|Билал Браими
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Люсьен Фавр
История личных встреч
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 0
|31.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 6
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 1
|20.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|0 : 3
|18.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 4
|04.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|29.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 3
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 2
|27.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|8
|1
|0
|28-5
|25
|92,6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|7
|2
|0
|19-5
|23
|85,2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|8
|6
|1
|1
|17-12
|19
|79,2
| 4
Лига Европы
|Ланс
|8
|5
|3
|0
|16-7
|18
|75,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|9
|4
|3
|2
|17-9
|15
|55,6
|6
|Монако
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|58,3
|7
|Лион
|8
|4
|1
|3
|16-10
|13
|54,2
|8
|Лилль
|8
|4
|1
|3
|16-16
|13
|54,2
|9
|Монпелье
|8
|4
|0
|4
|19-15
|12
|50,0
|10
|Труа
|8
|3
|1
|4
|14-16
|10
|41,7
|11
|Клермон
|8
|3
|1
|4
|9-13
|10
|41,7
|12
|Тулуза
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|33,3
|13
|Ницца
|9
|2
|2
|5
|6-11
|8
|29,6
|14
|Анже
|9
|2
|2
|5
|9-21
|8
|29,6
|15
|Нант
|8
|1
|4
|3
|8-11
|7
|29,2
|16
|Осер
|8
|2
|1
|5
|8-19
|7
|29,2
| 17
Зона вылета
|Реймс
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|25,0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|9
|0
|5
|4
|7-12
|5
|18,5
| 19
Зона вылета
|Брест
|8
|1
|2
|5
|8-18
|5
|20,8
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|8
|1
|1
|6
|4-11
|4
|16,7