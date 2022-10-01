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ПСЖ - Ницца 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
01 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
ПСЖ
Окончен
2 : 1
Ницца

  • 29'
    1:0
    Лионель Месси
  • 83'
    2:1
    Килиан Мбаппе
  • 90+1'
    Пабло Сарабия
0'
45'
90'
  • 27'
    Данте Бонфин
  • 47'
    1:1
    Гаэтан Лаборде
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ницца, которое состоится 01 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
26ФранциязщНорди Мукиэле
5Бразилиязщ Маркиньос
4ИспаниязщСерхио Рамос
2МароккозщАшраф Хакими
14ИспаниязщХуан Бернат
59'
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
72'
30АргентинанпЛионель Месси
88'
10Бразилиянп Неймар
44ФранциянпУго Экитике
59'
25ПортугалиязщНуну Мендеш
59'
7ФранциянпКилиан Мбаппе
59'
18ПортугалияпзРенату Саншеш
72'88'
19ИспанияпзПабло Сарабия
88'
15ПортугалияпзДанилу Перейра
88'
1ДанияврКаспер Шмейхель
20АлжирзщЮсеф Аталь
77'
4Бразилиязщ Данте Бонфин
42ИталиязщМаттиа Вити
26ФранциязщМельвен Бар
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
11АнглияпзРосс Баркли
62'
16УэльспзАарон Рэмси
62'
99ГабонпзМарио Лемина
76'
10ФранциянпСофьян Диоп
24ФранциянпГаэтан Лаборде
84'
29Кот-д'ИвуарпзНиколя Пепе
62'
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
62'
21ФранцияпзАлексис Бека-Бека
76'
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
77'
7АлжирнпАнди Делор
84'
Запасные
1Коста-РикаврКейлор Навас
31ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
28ИспанияпзКарлос Солер
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
90ПольшаврМарцин Булка
5ДаниязщМадс Сёренсен
33ФранциязщАнтуан Менди
14АлжирнпБилал Браими
Главные тренеры
ФранцияКристоф Галтье
ШвейцарияЛюсьен Фавр
История личных встреч
05.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Ницца1 : 0ПСЖ
31.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ0 : 0 5 : 6Ницца
01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 ПСЖ0 : 0Ницца
13.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 ПСЖ2 : 1Ницца
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца0 : 3ПСЖ
18.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 4ПСЖ
04.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 ПСЖ1 : 1Ницца
29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца0 : 3ПСЖ
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Ницца1 : 2ПСЖ
27.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ3 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ981028-52592,6
2
Лига чемпионов
Марсель972019-52385,2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Лорьян861117-121979,2
4
Лига Европы
Ланс853016-71875,0
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн943217-91555,6
6 Монако842213-121458,3
7 Лион841316-101354,2
8 Лилль841316-161354,2
9 Монпелье840419-151250,0
10 Труа831414-161041,7
11 Клермон83149-131041,7
12 Тулуза82249-13833,3
13 Ницца92256-11829,6
14 Анже92259-21829,6
15 Нант81438-11729,2
16 Осер82158-19729,2
17
Зона вылета
Реймс813410-17625,0
18
Зона вылета
Страсбург90547-12518,5
19
Зона вылета
Брест81258-18520,8
20
Зона вылета
Аяччо81164-11416,7

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