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Кёльн - Боруссия Д 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
01 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
Кёльн
Боруссия Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Боруссия Д, которое состоится 01 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн
      Боруссия Д
      Дортмунд
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      ГерманияЭдин Терзич
      История личных встреч
      20.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 27 Кёльн1 : 1Боруссия Д
      30.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Боруссия Д2 : 0Кёльн
      20.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Кёльн2 : 2Боруссия Д
      28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д1 : 2Кёльн
      24.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия Д5 : 1Кёльн
      23.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Кёльн1 : 3Боруссия Д
      02.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Кёльн2 : 3Боруссия Д
      17.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Боруссия Д5 : 0Кёльн
      29.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Боруссия Д0 : 0Кёльн
      10.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Кёльн1 : 1Боруссия Д
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион752015-41781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург742110-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм741212-71361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн724111-81047,6
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Штутгарт70527-10523,8
      16 Байер81259-16520,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург71245-12523,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум70165-1914,8

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