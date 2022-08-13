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Вердер - Боруссия М 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
01 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия)
Вердер
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия М, которое состоится 01 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вердер
      Бремен
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      ГерманияОле Вернер
      ГерманияДаниэль Фарке
      История личных встреч
      22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Вердер2 : 4Боруссия М
      19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Боруссия М1 : 0Вердер
      26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Вердер0 : 0Боруссия М
      10.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия М3 : 1Вердер
      07.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия М1 : 1Вердер
      10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Вердер1 : 3Боруссия М
      02.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М2 : 2Вердер
      15.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Вердер0 : 2Боруссия М
      15.07.2017 Кубок Телеком 1/2 финала Боруссия М0 : 0 3 : 5Вердер
      11.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 20 Вердер0 : 1Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион752015-41781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария843123-61562,5
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д75029-71571,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург742110-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Хоффенхайм741212-71361,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М733110-51257,1
      7 Айнтрахт Ф732214-131152,4
      8 Майнц73227-101152,4
      9 Кёльн724111-81047,6
      10 Вердер723213-12942,9
      11 Аугсбург73045-10942,9
      12 РБ Лейпциг72239-12838,1
      13 Герта71337-9628,6
      14 Шальке-0471338-14628,6
      15 Штутгарт70527-10523,8
      16 Байер81259-16520,8
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург71245-12523,8
      18
      Зона вылета
      		Бохум70165-1914,8

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