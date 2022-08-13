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Витория Гимарайнш - Бенфика 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Октября 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
Витория Гимарайнш
Окончен
0 : 0
Бенфика

  • 41'
    Андре Андре
  • 48'
    Ибраима Бамба
  • 74'
    Алиссон Сафира
  • 90+3'
    Рубен Ламейраш
0'
45'
90'
  • 51'
    Рафаэл Силва
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Бенфика, которое состоится 01 Октября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Бенфика
Лиссабон
14ПортугалияврБруну Варела
13ПортугалиязщАндре Амару
3ВенесуэлазщМикель Вильянуэва
72ПортугалиязщАфонсу Фрейташ
83'
22Кот-д'ИвуарпзИбраима Бамба
28ПортугалияпзЖозе Карлуш
10ПортугалияпзТьягу Силва
21ПортугалияпзАндре Андре
90+5'
11ПортугалиянпЖоау Силва
63'
33БразилиянпАндерсон Силва
62'
20АнголанпНельсон Консейсао да Луш
9БразилиянпАлиссон Сафира
62'
7ПортугалиянпРубен Ламейраш
63'
25ЯпониязщРёта Огава
83'
80ПортугалияпзДаниэл Силва
90+5'
99ГрецияврОдиссеас Влаходимос
6ДаниязщАлександр Бах
66ПортугалиязщАнтониу Силва
30АргентиназщНиколас Отаменди
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
70'
13АргентинапзЭнцо Фернандес
7БразилияпзДавид Нерес
70'
27ПортугалияпзРафаэл Силва
90+2'
20ПортугалияпзЖоау Мариу
81'
88ПортугалиянпГонсалу Рамуш
70'
8НорвегияпзФредрик Эурснес
70'
93ГерманияпзЮлиан Дракслер
70'
33ХорватиянпПетар Муса
70'
17ПортугалияпзДиогу Гонсалвеш
81'
25СШАзщДжон Энтони Брукс
90+2'
Запасные
63ПортугалияврСелтун Биай
83ФранциязщM Tounkara
23БразилияпзМатеус Пейнс
90ШотландияпзМайкл Джонстон
98ФранциянпНиколя Жанвье
77БразилияврЭлтон Лейте
2БразилиязщМораес Жилберто
23СербиязщМихайло Ристич
22Португалияпз Шикинью
Главные тренеры
ПортугалияЖоао Филипе Аросо
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
27.02.2022 Португалия - Примейра Тур 24 Бенфика3 : 0Витория Гимарайнш
27.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Витория Гимарайнш3 : 3Бенфика
25.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
19.05.2021 Португалия - Примейра Тур 34 Витория Гимарайнш1 : 3Бенфика
05.02.2021 Португалия - Примейра Тур 17 Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
17.12.2020 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Бенфика1 : 1 4 : 1Витория Гимарайнш
14.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика2 : 0Витория Гимарайнш
04.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 1 Бенфика0 : 0Витория Гимарайнш
19.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Витория Гимарайнш0 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1 Бенфика770019-321100,0
2 Порту861120-61979,2
3 Брага861124-91979,2
4 Боавишта75028-81571,4
5 Портимоненсе85038-71562,5
6 Каза Пия74217-31466,7
7 Спортинг741216-91361,9
8 Эшторил833210-71250,0
9 Витория Гимарайнш73136-61047,6
10 Жил Висенте82338-11937,5
11 Визела82246-9833,3
12 Арока72236-15838,1
13 Риу Аве713310-13628,6
14 Шавиш71335-9628,6
15 Санта-Клара71245-8523,8
16 Фамаликан71151-8419,0
17 Пасуш де Феррейра70165-1514,8
18 Маритиму70074-2200,0

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