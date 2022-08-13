Витория Гимарайнш - Бенфика 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
01 Октября 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 8-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
Окончен
0 : 0
- 41'Андре Андре
- 48'Ибраима Бамба
- 74'Алиссон Сафира
- 90+3'Рубен Ламейраш
0'
45'
90'
- 51'Рафаэл Силва
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Бенфика, которое состоится 01 Октября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Бенфика
Лиссабон
|14
|вр
|Бруну Варела
|13
|зщ
|Андре Амару
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|72
|зщ
|Афонсу Фрейташ
83'
|22
|пз
|Ибраима Бамба
|28
|пз
|Жозе Карлуш
|10
|пз
|Тьягу Силва
|21
|пз
|Андре Андре
90+5'
|11
|нп
|Жоау Силва
63'
|33
|нп
|Андерсон Силва
62'
|20
|нп
|Нельсон Консейсао да Луш
|9
|нп
|Алиссон Сафира
62'
|7
|нп
|Рубен Ламейраш
63'
|25
|зщ
|Рёта Огава
83'
|80
|пз
|Даниэл Силва
90+5'
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|6
|зщ
|Александр Бах
|66
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|61
|пз
|Флорентину Луиш
70'
|13
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|пз
|Давид Нерес
70'
|27
|пз
|Рафаэл Силва
90+2'
|20
|пз
|Жоау Мариу
81'
|88
|нп
|Гонсалу Рамуш
70'
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
70'
|93
|пз
|Юлиан Дракслер
70'
|33
|нп
|Петар Муса
70'
|17
|пз
|Диогу Гонсалвеш
81'
|25
|зщ
|Джон Энтони Брукс
90+2'
Запасные
|63
|вр
|Селтун Биай
|83
|зщ
|M Tounkara
|23
|пз
|Матеус Пейнс
|90
|пз
|Майкл Джонстон
|98
|нп
|Николя Жанвье
|77
|вр
|Элтон Лейте
|2
|зщ
|Мораес Жилберто
|23
|зщ
|Михайло Ристич
|22
|пз
|Шикинью
Главные тренеры
|Жоао Филипе Аросо
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|27.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|3 : 0
|27.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|3 : 3
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 3
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|1 : 3
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 0
|17.12.2020
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 1
|14.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|04.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 1
|25.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 1
|0 : 0
|19.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|19-3
|21
|100,0
|2
|Порту
|8
|6
|1
|1
|20-6
|19
|79,2
|3
|Брага
|8
|6
|1
|1
|24-9
|19
|79,2
|4
|Боавишта
|7
|5
|0
|2
|8-8
|15
|71,4
|5
|Портимоненсе
|8
|5
|0
|3
|8-7
|15
|62,5
|6
|Каза Пия
|7
|4
|2
|1
|7-3
|14
|66,7
|7
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|16-9
|13
|61,9
|8
|Эшторил
|8
|3
|3
|2
|10-7
|12
|50,0
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|3
|1
|3
|6-6
|10
|47,6
|10
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|37,5
|11
|Визела
|8
|2
|2
|4
|6-9
|8
|33,3
|12
|Арока
|7
|2
|2
|3
|6-15
|8
|38,1
|13
|Риу Аве
|7
|1
|3
|3
|10-13
|6
|28,6
|14
|Шавиш
|7
|1
|3
|3
|5-9
|6
|28,6
|15
|Санта-Клара
|7
|1
|2
|4
|5-8
|5
|23,8
|16
|Фамаликан
|7
|1
|1
|5
|1-8
|4
|19,0
|17
|Пасуш де Феррейра
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|4,8
|18
|Маритиму
|7
|0
|0
|7
|4-22
|0
|0,0