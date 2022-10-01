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Камбюр - ПСВ Эйндховен 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Камбюр (Леуварден, Нидерланды), вместимость: 10250
01 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
Камбюр
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Камбюр (Леуварден, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Камбюр
      Леуварден
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      НидерландыХенк де Йонг
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
      21.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 ПСВ Эйндховен4 : 1Камбюр
      01.05.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 ПСВ Эйндховен6 : 2Камбюр
      22.09.2015 Кубок Нидерландов 2-й раунд ПСВ Эйндховен3 : 2Камбюр
      12.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Камбюр0 : 6ПСВ Эйндховен
      24.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
      21.09.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен4 : 0Камбюр
      05.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 22 Камбюр1 : 2ПСВ Эйндховен
      31.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 5 ПСВ Эйндховен0 : 0Камбюр
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен7 18
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс7 18
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар7 17
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд7 16
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте7 13
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен7 12
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта7 10
      8 Валвейк7 9
      9 Утрехт7 9
      10 Эксельсиор7 9
      11 НЕК Неймеген7 8
      12 Гронинген7 8
      13 Гоу Эхед Иглс7 6
      14 Витесс7 5
      15 Волендам7 5
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна7 4
      17
      Зона вылета
      		Камбюр7 4
      18
      Зона вылета
      		Эммен7 4

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