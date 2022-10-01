Камбюр - ПСВ Эйндховен 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Камбюр (Леуварден, Нидерланды), вместимость: 10250
01 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Камбюр (Леуварден, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камбюр
Леуварден
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Хенк де Йонг
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 2
|21.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|4 : 1
|01.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|6 : 2
|22.09.2015
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 2
|12.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|0 : 6
|24.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 2
|21.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|4 : 0
|05.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 22
|1 : 2
|31.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 5
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|7
|17
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|7
|10
|8
|Валвейк
|7
|9
|9
|Утрехт
|7
|9
|10
|Эксельсиор
|7
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Гронинген
|7
|8
|13
|Гоу Эхед Иглс
|7
|6
|14
|Витесс
|7
|5
|15
|Волендам
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эммен
|7
|4