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Гронинген - АЗ Алкмар 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
01 Октября 2022 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
Гронинген
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - АЗ Алкмар, которое состоится 01 Октября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гронинген
      Гронинген
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Вормут
      НидерландыПаскаль Янсен
      История личных встреч
      21.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
      24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Гронинген2 : 0АЗ Алкмар
      13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Гронинген0 : 0АЗ Алкмар
      06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 АЗ Алкмар1 : 2Гронинген
      18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 АЗ Алкмар0 : 0Гронинген
      30.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 АЗ Алкмар1 : 0Гронинген
      23.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Гронинген1 : 3АЗ Алкмар
      18.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 АЗ Алкмар3 : 2Гронинген
      15.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Гронинген1 : 1АЗ Алкмар
      20.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала АЗ Алкмар4 : 1Гронинген
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен7 18
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс7 18
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар7 17
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд7 16
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте7 13
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен7 12
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта7 10
      8 Валвейк7 9
      9 Утрехт7 9
      10 Эксельсиор7 9
      11 НЕК Неймеген7 8
      12 Гронинген7 8
      13 Гоу Эхед Иглс7 6
      14 Витесс7 5
      15 Волендам7 5
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна7 4
      17
      Зона вылета
      		Камбюр7 4
      18
      Зона вылета
      		Эммен7 4

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