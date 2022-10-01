Аякс - Гоу Эхед Иглс 01 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
01 Октября 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Рене Хаке
История личных встреч
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|2 : 1
|07.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|0 : 0
|31.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 0
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|4 : 0
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|0 : 3
|08.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 2
|25.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 1
|26.01.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 20
|0 : 1
|28.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 8
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|18
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|7
|17
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|7
|10
|8
|Валвейк
|7
|9
|9
|Утрехт
|7
|9
|10
|Эксельсиор
|7
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Гронинген
|7
|8
|13
|Гоу Эхед Иглс
|7
|6
|14
|Витесс
|7
|5
|15
|Волендам
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эммен
|7
|4