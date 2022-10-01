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Аякс - Гоу Эхед Иглс 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
01 Октября 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды)
Аякс
Гоу Эхед Иглс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 01 Октября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Гоу Эхед Иглс
      Девентер
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыРене Хаке
      История личных встреч
      27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Гоу Эхед Иглс2 : 1Аякс
      07.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Аякс0 : 0Гоу Эхед Иглс
      31.10.2018 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс3 : 0Гоу Эхед Иглс
      07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс4 : 0Гоу Эхед Иглс
      28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Гоу Эхед Иглс0 : 3Аякс
      08.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Гоу Эхед Иглс1 : 2Аякс
      25.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс3 : 1Гоу Эхед Иглс
      26.01.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 20 Гоу Эхед Иглс0 : 1Аякс
      28.09.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 8 Аякс6 : 0Гоу Эхед Иглс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен7 18
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс7 18
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар7 17
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд7 16
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте7 13
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен7 12
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта7 10
      8 Валвейк7 9
      9 Утрехт7 9
      10 Эксельсиор7 9
      11 НЕК Неймеген7 8
      12 Гронинген7 8
      13 Гоу Эхед Иглс7 6
      14 Витесс7 5
      15 Волендам7 5
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна7 4
      17
      Зона вылета
      		Камбюр7 4
      18
      Зона вылета
      		Эммен7 4

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