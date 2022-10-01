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Твенте - Витесс 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
01 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Твенте
Витесс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Витесс, которое состоится 01 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Твенте
      Энсхеде
      Витесс
      Арнем
      Главные тренеры
      НидерландыРон Янс
      ГерманияТомас Леч
      История личных встреч
      05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Твенте3 : 0Витесс
      19.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Витесс1 : 4Твенте
      03.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Твенте1 : 2Витесс
      14.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Витесс0 : 2Твенте
      07.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Витесс1 : 0Твенте
      14.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Твенте0 : 3Витесс
      29.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Витесс5 : 0Твенте
      16.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Твенте1 : 1Витесс
      15.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Витесс3 : 1Твенте
      25.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Твенте2 : 1Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен7 18
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс7 18
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар7 17
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд7 16
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте7 13
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен7 12
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта7 10
      8 Валвейк7 9
      9 Утрехт7 9
      10 Эксельсиор7 9
      11 НЕК Неймеген7 8
      12 Гронинген7 8
      13 Гоу Эхед Иглс7 6
      14 Витесс7 5
      15 Волендам7 5
      16
      Стыковая зона
      		Фортуна7 4
      17
      Зона вылета
      		Камбюр7 4
      18
      Зона вылета
      		Эммен7 4

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