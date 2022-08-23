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Ингулец - Ворскла 01 Октября прямая трансляция

Стадион: НТК им В.Банникова (Киев, Украина), вместимость: 1945
01 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
Ингулец
Ворскла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Ворскла, которое состоится 01 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: НТК им В.Банникова (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ингулец
      Петрово
      Ворскла
      Полтава
      23УкраиназщOleksandr Kucherenko
      26УкраиназщВладислав Сидоренко
      28УкраиназщВиталий Павлов
      33АзербайджанзщДмитрий Нагиев
      44УкраиназщВасилий Луцив
      60УкраиназщДмитрий Поспелов
      5УкраинапзЕвгений Запорожец
      88УкраинапзАндрей Кухарук
      11УкраинанпВиктор Близниченко
      19УкраинанпВладимир Одарюк
      31УкраинаврДмитрий Ризнык
      4УкраиназщИгорь Пердута
      13УкраиназщСергей Яворский
      20УкраиназщВасилий Кравец
      95БразилиязщFelipe Rodrigues
      6УкраинапзАлександр Скляр
      7УкраинапзДенис Олейник
      8УкраинапзАндрей Кравчук
      80УкраинапзВладлен Юрченко
      11УкраинанпРуслан Степанюк
      33БразилиянпМарлисон Консейсау Оливейра
      Запасные
      12УкраинаврАлексей Паламарчук
      13УкраинаврДанила Кучер
      29УкраиназщArtem Smoliakov
      15УкраинапзАндрей Коробенко
      21УкраинапзСергей Ченбай
      24УкраинапзИван Головкин
      97УкраинапзДенис Резепов
      9УкраинанпМаксим Марусич
      17УкраинанпАртём Ситало
      51УкраинаврПавел Исенко
      34БразилиязщGabriel da Rosa Nazario
      3Северная МакедониязщДжоко Зайков
      29УкраиназщАндрей Бацула
      77АлбаниязщАрдит Толи
      38УкраинапзАртём Челядин
      17УкраинапзВладимир Чеснаков
      10Северная МакедонияпзЭннур Тотре
      19УкраинапзЮрий Козыренко
      15УкраинапзАртём Кулаковский
      16АлбаниянпТаульянт Сефери
      Главные тренеры
      УкраинаСергей Дмитриевич Лавриненко
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      История личных встреч
      02.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 10 Ворскла3 : 0Ингулец
      21.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Ингулец2 : 2Ворскла
      13.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Ворскла2 : 0Ингулец
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д43104-11083,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос53115-31066,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес53116-51066,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Днепр-133008-09100,0
      5 Заря Л430110-8975,0
      6 Металлист 192552215-5853,3
      7 Металлист42116-4758,3
      8 Александрия42115-5758,3
      9 Львов41123-4433,3
      10 Рух В51136-8426,7
      11 Минай41124-5433,3
      12 Динамо К31023-6333,3
      13 Ингулец40224-6216,7
      14 Черноморец40222-4216,7
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс40130-318,3
      16
      Зона вылета
      		Ворскла40134-818,3

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