Ингулец - Ворскла 01 Октября прямая трансляция
Стадион: НТК им В.Банникова (Киев, Украина), вместимость: 1945
01 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Ворскла, которое состоится 01 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: НТК им В.Банникова (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Ворскла
Полтава
|23
|зщ
|Oleksandr Kucherenko
|26
|зщ
|Владислав Сидоренко
|28
|зщ
|Виталий Павлов
|33
|зщ
|Дмитрий Нагиев
|44
|зщ
|Василий Луцив
|60
|зщ
|Дмитрий Поспелов
|5
|пз
|Евгений Запорожец
|88
|пз
|Андрей Кухарук
|11
|нп
|Виктор Близниченко
|19
|нп
|Владимир Одарюк
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|4
|зщ
|Игорь Пердута
|13
|зщ
|Сергей Яворский
|20
|зщ
|Василий Кравец
|95
|зщ
|Felipe Rodrigues
|6
|пз
|Александр Скляр
|7
|пз
|Денис Олейник
|8
|пз
|Андрей Кравчук
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|11
|нп
|Руслан Степанюк
|33
|нп
|Марлисон Консейсау Оливейра
Запасные
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|13
|вр
|Данила Кучер
|29
|зщ
|Artem Smoliakov
|15
|пз
|Андрей Коробенко
|21
|пз
|Сергей Ченбай
|24
|пз
|Иван Головкин
|97
|пз
|Денис Резепов
|9
|нп
|Максим Марусич
|17
|нп
|Артём Ситало
|51
|вр
|Павел Исенко
|34
|зщ
|Gabriel da Rosa Nazario
|3
|зщ
|Джоко Зайков
|29
|зщ
|Андрей Бацула
|77
|зщ
|Ардит Толи
|38
|пз
|Артём Челядин
|17
|пз
|Владимир Чеснаков
|10
|пз
|Эннур Тотре
|19
|пз
|Юрий Козыренко
|15
|пз
|Артём Кулаковский
|16
|нп
|Таульянт Сефери
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|02.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|3 : 0
|21.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 2
|13.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|4
|3
|1
|0
|4-1
|10
|83,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Колос
|5
|3
|1
|1
|5-3
|10
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Верес
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|100,0
|5
|Заря Л
|4
|3
|0
|1
|10-8
|9
|75,0
|6
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|53,3
|7
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|58,3
|8
|Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|9
|Львов
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|33,3
|10
|Рух В
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|26,7
|11
|Минай
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|33,3
|12
|Динамо К
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|13
|Ингулец
|4
|0
|2
|2
|4-6
|2
|16,7
|14
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|1
|8,3
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|4
|0
|1
|3
|4-8
|1
|8,3