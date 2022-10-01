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Львов - Днепр-1 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
01 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур
Львов
Днепр-1

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Днепр-1, которое состоится 01 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Львов
Львов
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Беларусь Олег Анатольевич Дулуб
Украина Александр Кучер
История личных встреч
02.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 10 Львов0 : 1Днепр-1
02.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 Днепр-15 : 1Львов
24.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7 Львов1 : 3Днепр-1
11.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 8 Днепр-13 : 2Львов
07.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 3 Львов1 : 2Днепр-1
30.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Львов0 : 2Днепр-1
26.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Днепр-12 : 3Львов
29.11.2017 Кубок Украины 1/4 финала Львов1 : 2 ДВДнепр-1
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр Д43104-11083,3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Колос53115-31066,7
3
Квалификация Лиги конференций
Верес53116-51066,7
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-133008-09100,0
5 Заря Л430110-8975,0
6 Металлист 192552215-5853,3
7 Металлист42116-4758,3
8 Александрия42115-5758,3
9 Львов41123-4433,3
10 Рух В51136-8426,7
11 Минай41124-5433,3
12 Динамо К31023-6333,3
13 Ингулец40224-6216,7
14 Черноморец40222-4216,7
15
Зона вылета
Кривбасс40130-318,3
16
Зона вылета
Ворскла40134-818,3

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