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Факел - Торпедо 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
02 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Торпедо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Торпедо М, которое состоится 02 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      История личных встреч
      09.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Факел2 : 1Торпедо М
      19.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Факел0 : 1Торпедо М
      11.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Торпедо М2 : 2Факел
      08.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 41 Факел0 : 0Торпедо М
      11.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 21 Торпедо М4 : 1Факел
      07.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Факел0 : 1Торпедо М
      25.09.2014 Кубок России 1/16 финала Факел1 : 2 ДВТорпедо М
      28.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Торпедо М2 : 0Факел
      14.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 9 Факел0 : 0Торпедо М
      18.08.2010 Второй дивизион - Центр Тур 18 Торпедо М1 : 1Факел
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1082029-32686,7
      2 Ростов1064019-122273,3
      3 ЦСКА1062221-92066,7
      4 Краснодар1062221-142066,7
      5 Спартак М1061322-111963,3
      6 Сочи1052317-161756,7
      7 Динамо М1044216-111653,3
      8 Ахмат1042415-161446,7
      9 Оренбург1040614-261240,0
      10 Пари Нижний Новгород1033416-181240,0
      11 Крылья Советов1024410-141033,3
      12 Локомотив М1023513-18930,0
      13 Химки1022611-19826,7
      14 Факел1015413-20826,7
      15
      Зона вылета
      		Урал101185-19413,3
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М101185-21413,3

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