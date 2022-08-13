Факел - Торпедо 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
02 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Торпедо М, которое состоится 02 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Николай Николаевич Савичев
История личных встреч
|09.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|0 : 1
|11.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|2 : 2
|08.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 41
|0 : 0
|11.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 21
|4 : 1
|07.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 1
|0 : 1
|25.09.2014
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ
|28.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|2 : 0
|14.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 9
|0 : 0
|18.08.2010
|Второй дивизион - Центр
|Тур 18
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|10
|8
|2
|0
|29-3
|26
|86,7
|2
|Ростов
|10
|6
|4
|0
|19-12
|22
|73,3
|3
|ЦСКА
|10
|6
|2
|2
|21-9
|20
|66,7
|4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-14
|20
|66,7
|5
|Спартак М
|10
|6
|1
|3
|22-11
|19
|63,3
|6
|Сочи
|10
|5
|2
|3
|17-16
|17
|56,7
|7
|Динамо М
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|53,3
|8
|Ахмат
|10
|4
|2
|4
|15-16
|14
|46,7
|9
|Оренбург
|10
|4
|0
|6
|14-26
|12
|40,0
|10
|Пари Нижний Новгород
|10
|3
|3
|4
|16-18
|12
|40,0
|11
|Крылья Советов
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|33,3
|12
|Локомотив М
|10
|2
|3
|5
|13-18
|9
|30,0
|13
|Химки
|10
|2
|2
|6
|11-19
|8
|26,7
|14
|Факел
|10
|1
|5
|4
|13-20
|8
|26,7
| 15
Зона вылета
|Урал
|10
|1
|1
|8
|5-19
|4
|13,3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|1
|1
|8
|5-21
|4
|13,3