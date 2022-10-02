Зенит - Ростов 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
02 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 02 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 2
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 4
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|2 : 2
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 2
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 2
|19.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|6 : 1
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|28.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|0 : 5
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 0
|01.11.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|10
|8
|2
|0
|29-3
|26
|86,7
|2
|Ростов
|10
|6
|4
|0
|19-12
|22
|73,3
|3
|ЦСКА
|10
|6
|2
|2
|21-9
|20
|66,7
|4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-14
|20
|66,7
|5
|Спартак М
|10
|6
|1
|3
|22-11
|19
|63,3
|6
|Сочи
|10
|5
|2
|3
|17-16
|17
|56,7
|7
|Динамо М
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|53,3
|8
|Ахмат
|10
|4
|2
|4
|15-16
|14
|46,7
|9
|Оренбург
|10
|4
|0
|6
|14-26
|12
|40,0
|10
|Пари Нижний Новгород
|10
|3
|3
|4
|16-18
|12
|40,0
|11
|Крылья Советов
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|33,3
|12
|Локомотив М
|10
|2
|3
|5
|13-18
|9
|30,0
|13
|Химки
|10
|2
|2
|6
|11-19
|8
|26,7
|14
|Факел
|10
|1
|5
|4
|13-20
|8
|26,7
| 15
Зона вылета
|Урал
|10
|1
|1
|8
|5-19
|4
|13,3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|1
|1
|8
|5-21
|4
|13,3