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Зенит - Ростов 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
02 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Зенит
Ростов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 02 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      РоссияСергей Богданович Семак
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      03.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Зенит2 : 2Ростов
      01.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов2 : 4Зенит
      27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит2 : 2Ростов
      15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов0 : 2Зенит
      22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ростов1 : 2Зенит
      19.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Зенит6 : 1Ростов
      19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Ростов1 : 0Зенит
      28.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 3 Ростов0 : 5Зенит
      25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит2 : 0Ростов
      01.11.2018 Кубок России 1/8 финала Ростов3 : 1Зенит
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1082029-32686,7
      2 Ростов1064019-122273,3
      3 ЦСКА1062221-92066,7
      4 Краснодар1062221-142066,7
      5 Спартак М1061322-111963,3
      6 Сочи1052317-161756,7
      7 Динамо М1044216-111653,3
      8 Ахмат1042415-161446,7
      9 Оренбург1040614-261240,0
      10 Пари Нижний Новгород1033416-181240,0
      11 Крылья Советов1024410-141033,3
      12 Локомотив М1023513-18930,0
      13 Химки1022611-19826,7
      14 Факел1015413-20826,7
      15
      Зона вылета
      		Урал101185-19413,3
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М101185-21413,3

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