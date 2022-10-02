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Ахмат - Динамо 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
02 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Ахмат
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 02 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      13.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Динамо М2 : 1Ахмат
      15.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Динамо М2 : 0Ахмат
      14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ахмат2 : 1Динамо М
      28.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ахмат1 : 2Динамо М
      21.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Динамо М1 : 0Ахмат
      13.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат2 : 3Динамо М
      02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Динамо М1 : 1Ахмат
      27.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 0Ахмат
      28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат0 : 0Динамо М
      22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2018 Динамо М3 : 2Ахмат
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1082029-32686,7
      2 Ростов1064019-122273,3
      3 ЦСКА1062221-92066,7
      4 Краснодар1062221-142066,7
      5 Спартак М1061322-111963,3
      6 Сочи1052317-161756,7
      7 Динамо М1044216-111653,3
      8 Ахмат1042415-161446,7
      9 Оренбург1040614-261240,0
      10 Пари Нижний Новгород1033416-181240,0
      11 Крылья Советов1024410-141033,3
      12 Локомотив М1023513-18930,0
      13 Химки1022611-19826,7
      14 Факел1015413-20826,7
      15
      Зона вылета
      		Урал101185-19413,3
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М101185-21413,3

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