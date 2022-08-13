Нижний Новгород - Спартак 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
02 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 02 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|10
|8
|2
|0
|29-3
|26
|86,7
|2
|Ростов
|10
|6
|4
|0
|19-12
|22
|73,3
|3
|ЦСКА
|10
|6
|2
|2
|21-9
|20
|66,7
|4
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|21-14
|20
|66,7
|5
|Спартак М
|10
|6
|1
|3
|22-11
|19
|63,3
|6
|Сочи
|10
|5
|2
|3
|17-16
|17
|56,7
|7
|Динамо М
|10
|4
|4
|2
|16-11
|16
|53,3
|8
|Ахмат
|10
|4
|2
|4
|15-16
|14
|46,7
|9
|Оренбург
|10
|4
|0
|6
|14-26
|12
|40,0
|10
|Пари Нижний Новгород
|10
|3
|3
|4
|16-18
|12
|40,0
|11
|Крылья Советов
|10
|2
|4
|4
|10-14
|10
|33,3
|12
|Локомотив М
|10
|2
|3
|5
|13-18
|9
|30,0
|13
|Химки
|10
|2
|2
|6
|11-19
|8
|26,7
|14
|Факел
|10
|1
|5
|4
|13-20
|8
|26,7
| 15
Зона вылета
|Урал
|10
|1
|1
|8
|5-19
|4
|13,3
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|1
|1
|8
|5-21
|4
|13,3