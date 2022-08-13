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Нижний Новгород - Спартак 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
02 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 11-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Пари Нижний НовгородСпартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 02 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      19.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Пари Нижний Новгород1 : 1Спартак М
      07.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Спартак М1 : 2Пари Нижний Новгород
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит1082029-32686,7
      2 Ростов1064019-122273,3
      3 ЦСКА1062221-92066,7
      4 Краснодар1062221-142066,7
      5 Спартак М1061322-111963,3
      6 Сочи1052317-161756,7
      7 Динамо М1044216-111653,3
      8 Ахмат1042415-161446,7
      9 Оренбург1040614-261240,0
      10 Пари Нижний Новгород1033416-181240,0
      11 Крылья Советов1024410-141033,3
      12 Локомотив М1023513-18930,0
      13 Химки1022611-19826,7
      14 Факел1015413-20826,7
      15
      Зона вылета
      		Урал101185-19413,3
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М101185-21413,3

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