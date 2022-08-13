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Лидс - Астон Вилла 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
02 Октября 2022 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Лидс Юнайтед
Астон Вилла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 02 Октября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Главные тренеры
      СШАДжесси Марш
      АнглияСтивен Джеррард
      История личных встреч
      10.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 20 Лидс Юнайтед0 : 3Астон Вилла
      09.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 24 Астон Вилла3 : 3Лидс Юнайтед
      27.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Лидс Юнайтед0 : 1Астон Вилла
      23.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Астон Вилла0 : 3Лидс Юнайтед
      28.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      23.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Астон Вилла2 : 3Лидс Юнайтед
      13.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Астон Вилла1 : 0Лидс Юнайтед
      01.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      29.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Астон Вилла1 : 1Лидс Юнайтед
      03.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Лидс Юнайтед2 : 0Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал760117-71885,7
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити752023-61781,0
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур752018-71781,0
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион641111-51372,2
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед64028-81266,7
      6 Фулхэм732212-111152,4
      7 Челси63128-91055,6
      8 Ливерпуль623115-6950,0
      9 Брентфорд723215-12942,9
      10 Ньюкасл Юнайтед71518-7838,1
      11 Лидс Юнайтед622210-10844,4
      12 Борнмут72236-19838,1
      13 Эвертон71425-6733,3
      14 Саутгемптон72147-11733,3
      15 Астон Вилла72146-10733,3
      16 Кристал Пэлас61327-9633,3
      17 Вулверхэмптон71333-7628,6
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед71153-9419,0
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест71156-17419,0
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити701610-2214,8

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