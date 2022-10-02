Сельта - Бетис 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
02 Октября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 02 Октября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|20.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 1
|04.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 3
|29.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 2
|25.08.2017
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|6
|0
|0
|17-6
|18
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|5
|1
|0
|18-1
|16
|88,9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|5
|1
|1
|16-4
|16
|76,2
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|6
|5
|0
|1
|10-4
|15
|83,3
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|6
|4
|0
|2
|7-5
|12
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|61,1
|7
|Атлетико М
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|55,6
|8
|Реал Сосьедад
|6
|3
|1
|2
|7-8
|10
|55,6
|9
|Валенсия
|6
|3
|0
|3
|10-5
|9
|50,0
|10
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|44,4
|11
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|7-7
|7
|38,9
|12
|Сельта
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|38,9
|13
|Райо Вальекано
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|38,9
|14
|Хетафе
|6
|2
|1
|3
|6-12
|7
|38,9
|15
|Севилья
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|27,8
|16
|Вальядолид
|6
|1
|1
|4
|3-11
|4
|22,2
|17
|Эспаньол
|6
|1
|1
|4
|7-12
|4
|22,2
| 18
Зона вылета
|Альмерия
|7
|1
|1
|5
|4-11
|4
|19,0
| 19
Зона вылета
|Кадис
|6
|1
|0
|5
|1-14
|3
|16,7
| 20
Зона вылета
|Эльче
|6
|0
|1
|5
|2-16
|1
|5,6