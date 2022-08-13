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Жирона - Реал Сосьедад 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
02 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 7-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Жирона
Реал Сосьедад

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Главные тренеры
      ИспанияАнхель Мичел
      ИспанияИманол Альгуасиль
      История личных встреч
      25.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Жирона0 : 0Реал Сосьедад
      22.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Реал Сосьедад0 : 0Жирона
      08.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Реал Сосьедад5 : 0Жирона
      17.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Жирона1 : 1Реал Сосьедад
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид660017-618100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона651018-11688,9
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетик Б751116-41676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис650110-41583,3
      5
      Лига Европы
      		Осасуна64027-51266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал632110-21161,1
      7 Атлетико М631210-61055,6
      8 Реал Сосьедад63127-81055,6
      9 Валенсия630310-5950,0
      10 Мальорка62226-7844,4
      11 Жирона62137-7738,9
      12 Сельта62138-13738,9
      13 Райо Вальекано62137-8738,9
      14 Хетафе62136-12738,9
      15 Севилья61237-11527,8
      16 Вальядолид61143-11422,2
      17 Эспаньол61147-12422,2
      18
      Зона вылета
      		Альмерия71154-11419,0
      19
      Зона вылета
      		Кадис61051-14316,7
      20
      Зона вылета
      		Эльче60152-1615,6

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