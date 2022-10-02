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Монако - Нант 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
02 Октября 2022 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
Монако
Нант

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Нант, которое состоится 02 Октября 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монако
      Монако
      Нант
      Нант
      Главные тренеры
      БельгияФилипп Клеман
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      История личных встреч
      02.03.2022 Кубок Франции 1/2 финала Нант2 : 2 4 : 2Монако
      09.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 0Монако
      06.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако1 : 1Нант
      31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Нант1 : 2Монако
      13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако2 : 1Нант
      25.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант0 : 1Монако
      16.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако1 : 0Нант
      11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант1 : 3Монако
      07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Монако2 : 1Нант
      29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Нант1 : 0Монако
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ871026-42291,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян861117-121979,2
      4
      Лига Европы
      		Ланс853016-71875,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако842213-121458,3
      6 Лион841316-101354,2
      7 Лилль841316-161354,2
      8 Ренн833214-81250,0
      9 Монпелье840419-151250,0
      10 Труа831414-161041,7
      11 Клермон83149-131041,7
      12 Тулуза82249-13833,3
      13 Ницца82245-9833,3
      14 Анже92259-21829,6
      15 Нант81438-11729,2
      16 Осер82158-19729,2
      17
      Зона вылета
      		Реймс813410-17625,0
      18
      Зона вылета
      		Страсбург80536-9520,8
      19
      Зона вылета
      		Брест81258-18520,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо81164-11416,7

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