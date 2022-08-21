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Тулуза - Монпелье 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
02 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
Тулуза
Монпелье

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Монпелье, которое состоится 02 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тулуза
      Тулуза
      Монпелье
      Монпелье
      Главные тренеры
      ФранцияФилипп Монтанье
      ФранцияОливье Далль'Оглио
      История личных встреч
      10.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Монпелье3 : 0Тулуза
      14.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 32 Монпелье2 : 1Тулуза
      27.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Тулуза0 : 3Монпелье
      20.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье2 : 1Тулуза
      12.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Тулуза1 : 0Монпелье
      02.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 31 Монпелье0 : 1Тулуза
      30.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 15 Тулуза1 : 0Монпелье
      13.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 0Тулуза
      31.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 12 Тулуза1 : 1Монпелье
      12.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 32 Тулуза1 : 0Монпелье
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Марсель972019-52385,2
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ871026-42291,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян861117-121979,2
      4
      Лига Европы
      		Ланс853016-71875,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако842213-121458,3
      6 Лион841316-101354,2
      7 Лилль841316-161354,2
      8 Ренн833214-81250,0
      9 Монпелье840419-151250,0
      10 Труа831414-161041,7
      11 Клермон83149-131041,7
      12 Тулуза82249-13833,3
      13 Ницца82245-9833,3
      14 Анже92259-21829,6
      15 Нант81438-11729,2
      16 Осер82158-19729,2
      17
      Зона вылета
      		Реймс813410-17625,0
      18
      Зона вылета
      		Страсбург80536-9520,8
      19
      Зона вылета
      		Брест81258-18520,8
      20
      Зона вылета
      		Аяччо81164-11416,7

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