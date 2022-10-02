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Лацио - Специя 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
02 Октября 2022 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
Лацио
Специя

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Специя, которое состоится 02 Октября 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лацио
      Рим
      Специя
      Специя
      Главные тренеры
      ИталияМаурицио Сарри
      ИталияЛука Готти
      История личных встреч
      30.04.2022 Италия - Серия А Тур 35 Специя3 : 4Лацио
      28.08.2021 Италия - Серия А Тур 2 Лацио6 : 1Специя
      03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Лацио2 : 1Специя
      05.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Специя1 : 2Лацио
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи752015-51781,0
      2
      Лига чемпионов
      		Аталанта752011-31781,0
      3
      Лига чемпионов
      		Удинезе751115-71676,2
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио742113-51466,7
      5
      Лига Европы
      		Милан742113-81466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома74128-71361,9
      7 Интер М740313-111257,1
      8 Ювентус72419-51047,6
      9 Торино73136-71047,6
      10 Фиорентина72327-6942,9
      11 Сассуоло72325-8942,9
      12 Специя72237-11838,1
      13 Салернитана714210-8733,3
      14 Эмполи71426-7733,3
      15 Лечче71336-8628,6
      16 Болонья71337-10628,6
      17 Верона71246-13523,8
      18
      Зона вылета
      		Монца71154-14419,0
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе70255-1429,5
      20
      Зона вылета
      		Сампдория70254-1329,5

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