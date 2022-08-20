Сампдория - Монца 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
02 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Монца, которое состоится 02 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Монца
Монца
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Джованни Строппа
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|5
|2
|0
|15-5
|17
|81,0
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|7
|5
|2
|0
|11-3
|17
|81,0
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|5
|1
|1
|15-7
|16
|76,2
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|66,7
| 5
Лига Европы
|Милан
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|7
|4
|1
|2
|8-7
|13
|61,9
|7
|Интер М
|7
|4
|0
|3
|13-11
|12
|57,1
|8
|Ювентус
|7
|2
|4
|1
|9-5
|10
|47,6
|9
|Торино
|7
|3
|1
|3
|6-7
|10
|47,6
|10
|Фиорентина
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|42,9
|11
|Сассуоло
|7
|2
|3
|2
|5-8
|9
|42,9
|12
|Специя
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|38,1
|13
|Салернитана
|7
|1
|4
|2
|10-8
|7
|33,3
|14
|Эмполи
|7
|1
|4
|2
|6-7
|7
|33,3
|15
|Лечче
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|28,6
|16
|Болонья
|7
|1
|3
|3
|7-10
|6
|28,6
|17
|Верона
|7
|1
|2
|4
|6-13
|5
|23,8
| 18
Зона вылета
|Монца
|7
|1
|1
|5
|4-14
|4
|19,0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
|9,5
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|7
|0
|2
|5
|4-13
|2
|9,5